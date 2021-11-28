أكد رئيس التحرير السابق لصحيفتي الوطن والشرق قينان الغامدي أنه يجب على الصحف الورقية أن تجد لها مساحة إبداعية للوصول للقارئ غير الطريقة النمطية التي تم التعود عليها، خاصة في ظل التطور السريع في المجال والتكنولوجيا الرقمية.

وقال الغامدي خلال استضافته ببرنامج “السطر الأوسط” على قناة “MBC”: “على الصحف الورقية أن تبدع في نقل المحتوى لاسيما على حساباتها الرقمية على “تويتر”، وغيره وألا تكون هذه الحسابات ناقلة لنفس المحتوى أو مرآة لما يتم نشره على الصحف الورقية”.

قينان الغامدي يحدد الطريقة الوحيدة لنجاة الصحف الورقية من الموت ماذا قال عن رأي رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" خالد المالك بضرورة تقديم الدولة دعما للصحف السعودية؟@alrougui@qenanalghamdi

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الشخصية الحقيقية لتغريد التميمي

وكشف رئيس التحرير السابق قينان الغامدي المستور عن الشخصية الحقيقية “الذكورية” للاسم المستعار “تغريد التميمي” كاتبة المقال “المثيرة للجدل” في صحيفة “الشرق”.

وقال الغامدي، إن الشخصية الحقيقية التي تكتب هذه المقالات هو الكاتب وعامل المعرفة أحمد العرفج.