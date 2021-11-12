منحت المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شهادة الشخصية الإسلامية المؤثرة، نظير جهوده في نشر التسامح والتعاون والحوار بين الأديان، وكذلك جهوده في خدمة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك في بيان رسمي لرئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، بحضور وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية السيدة الدكتورة نينا أوبولينا، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكرواتية.

جهود وزير الشؤون الإسلامية

وقال البيان الصادر عن المجلس التنفيذي للمشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا، إن تكريم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يأتي إيمانًا بالدور الذي تقوم به المملكة وكافة مؤسساتها وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وأيده – بنشر مبدأ الحوار والتسامح بين جميع الأديان والمبادرات العالمية لنشر مبادئ التسامح كثافة عالية.

رجل الحوار والتعاون

وأضاف البيان أن المجلس أجمع على منح وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة شهادة تقديرية خاصة وأنه رجل الحوار والتعاون والشخصية الإسلامية المؤثرة في نشر التسامح والتعاون والحوار بين الأديان، وكذلك لجهوده في خدمة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات المتطرفة.

واختتم المجلس التنفيذي للمشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا بيانه، داعيًا الله تعالي بأن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جدير بالذكر أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة السعودية، لجمهورية كرواتيا، تحظي بترحيب كبير من الحكومة الكرواتية، حيث أنها أول زيارة رسمية بعد الاستقلال.