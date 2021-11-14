باشرت الجهات الأمنية مساء أمس حادث دهس وقع على طريق المئة مقابل البوليفارد بخميس مشيط لثلاث فتيات أثناء محاولتهن العبور للجهة الثانية للطريق، حيث تفاجأن بمركبة من نوع فورد ارتطمت بهن في منتصف الشارع، حيث تم نقلهن لمستشفى خميس مشيط العام لتلقي العلاج.

كسور وكدمات والحالة مستقرة

“ المواطن ” التقت بإحدى أقاربهن وبالكادر الطبي والذين أفادوا أن حالتهن ولله الحمد مستقرة ولا يوجد بهن إلا كسور وكدمات ويخضعن للعلاج.

مطالبات بإنشاء جسر مشاة

من جهة أخرى تحدث سعد القحطاني ومحمد الزهراني لـ” المواطن ” مؤكدين أن هذا الموقع الذي حدث فيه حادث الفتيات بحاجة إلى جسر مشاة وذكرا أيضا أنه قد حصل حادث دهس قبل عدّة سنوات أدى إلى وفاة شخص على بعد أمتار من هذا المكان.

وأكدا أن المنطقة تفتقد لمثل هذه الجسور التي تخدم المواطنين وتقي حياتهم من تعرضهم لمخاطر عبور الطرقات.