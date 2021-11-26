أبدى نائب رئيس نادي الاتحاد المشرف العام على كرة القدم، أحمد عصام كعكي، سعادته بتجديد عقد النجم البرازيلي رومارينيو رسميًّا.

كعكي يعلق على تجديد رومارينيو:

وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، عن تجديد عقد رومارينيو صاحب الـ31 عامًا، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال كعكي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رومارينيو لاعب مميز وثقتنا كبيرة في قدرته على مواصلة تقديم الإضافة والإبداع.. مبروك لروما ومبروك لنا استمرار الارتباط”.

ويُقدم النجم البرازيلي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، وتفصله 7 أهداف فقط عن لقب هداف العميد التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين بين لاعبيه الأجانب.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك مباراة مؤجلة مع الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف الشباب المتصدر وضمك الوصيف.