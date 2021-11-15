أعلنت كلية الملك عبدالعزيز الحربية اليوم تخريج عدد من طلبة الكلية المبتعثين في الأكاديمية العسكرية الباكستانية بعد أن أتموا تعليمهم الأكاديمي وتأهليهم العسكري.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي الحضيف، وعقب ذلك توالت فقرات مراسم الحفل بأداء الطلبة القسم وتقلُّد الرتب.

وألقى قائد الكلية كلمة حث فيها الطلبة الخريجين على بذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل وأن يكونوا ثمرات نافعة متسلحة بالعلم والولاء مدافعة عن مدخرات وحدود الوطن الغالي.