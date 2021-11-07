أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية، موعد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, خلال الفترة من 16/ 4 وحتى 1443/4/25هـ .

برامج كلية ينبع للتقنية

وتتضمن البرامج التدريبية المتاحة قسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية، وتخصص الآلات والمعدات الكهربائية”، وقسم التقنية الإلكترونية “تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم”، وقسم تقنية الاتصالات “تخصص الاتصالات”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج الميكانيكي”، وقسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته “دعم فني – شبكات – برمجيات – تقنية الويب والوسائط المتعددة”.

شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة

يذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة، التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، وتمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في العديد من الكليات في مختلف مناطق المملكة.