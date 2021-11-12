أكدت وزارة التجارة، أن صلاحية إطارات السيارات الصغيرة سنتين، بينما صلاحية إطارات الشاحنات خمس سنوات.

وتابعت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمنع بيع الإطارات المستعملة وينصح بالتحقق من مواصفات الإطارات المناسبة للسيارة كما هو موضح في دليل المالك.

كفاءة الطاقة لإطارات السيارات:

وفي وقت سابق طالبت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) بالتأكد من “بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات” عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءة ( المستوى الأخضر).

وبينت أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من (ممتاز) إلى ( سيئ جدًّا)، حيث إن “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ“كفاءة الطاقة”، والثاني يُعنى بـ”التماسك على الأسطح الرطبة“.

مقاومة الدوران:

وأوضحت أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ”مقاومة الدوران”؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح. إذ إن الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.