خطف البرازيلي إيغور كورونادو الأنظار مع الاتحاد هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو يخطف الأنظار

وفرض كورونادو نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وساهم في تسجيل 58% من أهدافه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

وساهم صاحب الـ29 عامًا، في تسجيل 11 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا بهدف كل 62 دقيقة.

ويتصدر كورونادو قائمة أكثر لاعبي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للأهداف بعد مرور 10 جولات، حيث نجح في تقديم 8 تمريرات حاسمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.