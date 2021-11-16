انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، بتقدم منتخب “النمور الحمر” بهدف نظيف.

كوريا الجنوبية تتفوق على العراق

وبدأت مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية المقامة على ملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة بشكل سريع، حيث ضغط المنتخبان بقوة بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا الذي ظل سائدًا حتى الدقيقة 33.

ونجح لي جاي سونغ في تسجيل الهدف الأول بشكل مميز ليمنح منتخب بلاده الأفضلية، وسط محاولات من أسود الرافدين لتعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الكوري بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الأولى

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب “النمور الحمر” المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 11 نقطة، فيما يقع منتخب العراق الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ4 نقاط.