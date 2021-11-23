كشف أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن الطريقة التي يمكن أن يكتشف بها الفرد أنه مريض ضغط.

اكتشاف الإصابة بمرض الضغط:

وقال النمر ردًا على سؤال من أحد المتابعين حول كيفية اكتشاف الإصابة بمرض ضغط الدم بالقول: قم بقياس الضغط في أقرب مستوصف حكومي وناقش القراءات مع الطبيب.. ولا تنظر لأعراض الضغط كما يفعل بعض المرضى.

وتابع أن إهمال التحكم بالضغط من مسببات فشل الكلى.

متابعة ضغط الدم:

وكان استشاري الأمراض الباطنة الدكتور حمدان عبيد، حذر في وقت سابق من تجاهل الكشف الدوري لضغط الدم، إذ يعتبر ارتفاع الضغط مرضًا شائعًا وحالة تحتاج إلى المتابعة مدى الحياة؛ لكونه يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وتتمثل أهم مضاعفاته في تمدد الأوعية الدموية، السكتة الدماغية، فشل القلب، الذبحة الصدرية، الفشل الكلوي، مرض الشرايين الطرفية، مشاكل في الذاكرة والتركيز.

أهم عوامل الخطورة:

وقال إن ارتفاع الضغط له العديد من عوامل الخطورة وهي: