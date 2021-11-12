أوضح أخصائي التغذية العلاجية عبدالرحمن الحركان، أن هناك عدة توصيات للسيطرة على زيادة الوزن في فصل الشتاء.

كيف نسيطر على زيادة الوزن خلال الشتاء؟ .. أخصائي التغذية العلاجية.. عبدالرحمن الحركان يقدم بعض التوصيات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tZ8nCR5Qyi

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2021

الحل في حديث نبوي:

وقال الحركان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الحل متواجد من 1400 سنة حيث اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: “بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلًا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه”، حيث إن توزيع الوجبات على هذا المبدأ يستحيل معه حدوث أي زيادة في الوزن.

وتابع: “عندما يرفع الشخص الألياف المتواجدة في الخضراوات والفواكه في نظامه الغذائي تمنحه إحساسًا بالشبع، والعكس مع قلة تناول الألياف يزيد الشعور بالجوع فيلجأ الشخص إلى تناول أكثر من وجبه وبالتالي تزيد نسبة السمنة”.

3 وجبات في اليوم:

كما نصح أخصائي التغذية العلاجية، بتناول 3 وجبات في اليوم (إفطار- غداء- عشاء) في أوقات مختلفة على أن تكون عالية البروتين، وبين تلك الوجبات وجبتان خفيفتان عاليتا الألياف لتمنح أحساسًا بالشبع، مؤكدًا أنه مع تطبيق ذلك لن يشعر الشخص بالجوع.