شهدت جزيرة صقلية الإيطالية تشكل العديد من الزوابع والأعاصير القمعية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية الذي تعيشه الجزيرة منذ عدة أيام.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تشكل الأعاصير القمعية ” التورنادو” بسبب الرياح الشديدة.
شهدت جزيرة صقلية الإيطالية تشكل العديد من الزوابع والأعاصير القمعية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية الذي تعيشه الجزيرة منذ عدة أيام.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تشكل الأعاصير القمعية ” التورنادو” بسبب الرياح الشديدة.
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