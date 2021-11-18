شهدت جزيرة صقلية الإيطالية تشكل العديد من الزوابع والأعاصير القمعية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية الذي تعيشه الجزيرة منذ عدة أيام.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تشكل الأعاصير القمعية ” التورنادو” بسبب الرياح الشديدة.