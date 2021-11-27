ينطلق يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض معرض “ريشة طيف” والذي يضم 20 لوحة إبداعية لـ20 طفلاً وشابًّا من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك تحت رعاية وحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالنيابة.

معرض الأول من نوعه:

ويُعد المعرض الذي سيتم افتتاحه في ”اليوووك”على مدار 5 أيام، الأول من نوعه على مستوى المملكة ويقام في الرياض ضمن 10 معارض ستقام في خمس مدن في المملكة خلال الأشهر المقبلة في إطار مشروع “ريشة طيف- لدعم الأبناء ذوي اضطراب طيف التوحد”، ويلقي الضوء على 20 لوحة فنية ومساهمة فنانين سعوديين في دعم المشاركين لإنجاز تلك اللوحات.

ريشة طيف:

جدير بالذكر أن ريشة طيف هو أحد مشاريع جمعية أسر التوحد بالتعاون مع “موفي سينما”ويهدف إلى مشاركة 100 طفل وشاب من ذوي اضطراب طيف التوحد و100 فنانٍ تشكيلي سعودي؛ لرسم أجمل 100 لوحة فنية تُباع في مزادٍ علني بعد تقييمها احترافيًا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.

وتُولي جمعية أسر التوحد بقيادة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية أهمية كبيرة لبناء جسور التواصل بين الأبناء “ذوي اضطراب التوحد” والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية ومنها فن الرسم.