أمطر الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، شباك ضيفه آرسنال برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول و آرسنال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي الريدز، أسفر عن الهدف الأول للاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ39 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ترينت أرنولد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز على آرسنال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، انهار نادي آرسنال دفاعيًّا مما منح الفرصة للريدز لإضافة الهدف الثاني عبر البرتغالي دييجو جوتا في الدقيقة الـ53 بعد أن راوغ مدافع وحارس آرسنال بطريقة جميلة.

ماني نجم المباراة بجدارة:

وواصل المصري محمد صلاح تألقه، ليضيف الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من ساديو ماني في الدقيقة الـ73.

وأضاف الياباني مينامينو رابع الأهداف لـ ليفربول في الدقيقة الـ78 بعد نزوله بثوانٍ.

وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، شجار بين يورجن كلوب مدرب الريدز والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

وسيواجه الريدز، فريق ساوثهامبتون في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بينما سيواجه فريق آرسنال، خصمه نيوكاسل يونايتد أيضًا يوم السبت المقبل.