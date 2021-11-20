يبدو أن الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في طريقه للرحيل عن صفوف اليونايتد في يناير المقبل.

توتنهام يراقب نجم مانشستر يونايتد:

وقالت شبكة Espn: إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يرغب في ضم لينجارد من اليونايتد خاصة بعدما أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي رغبته في ضم لينجارد بفترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن لينجارد كان تألق بشكل كبير في الإعارة مع نادي ويست هام يونايتد، وذلك قبل أن يعود إلى مان يونايتد لكنه لم يجد لنفسه مكانًا في التشكيلة الأساسية للمدرب أولي جونار سولشاير.

زيدان يصدم اليونايتد:

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن السبب الغريب وراء رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، فكرة تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعيش اليونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي الحالي أولي جونار سولشاير، وقتًا صعبًا للغاية بتراجع النتائج على مستوي بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية أن زوجة زيدان أخبرته برفضها العيش في إنجلترا وبالتحديد في مدينة مانشستر بسبب أجوائها الباردة، حيث فضلت العيش في مدينة مدريد الإسبانية واعتادت على أجوائها المشمسة.