أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1442/1443هـ, وذلك بتوريد صافي كمية (576,024) طناً بقيمة بلغت نحو (767) مليون ريال، وبارتفاع 49% عن الموسم الزراعي الماضي 1441/1442هـ.

صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة -ونتيجةً لأتمتة جميع الإجراءات- استكملت صرف مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز الأسبوعين، مشيراً إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم، وذلك لـ(2077) مزرعة, منها (18) دفعة للمزارعين الأفراد, و(7) دفعات للمزارعين المتعاقدين مع شركات, وبصافي قيمة إجمالية بلغت (767,272,831/36) ريالاً، بعد خصم مديونيات الصناديق.

وأشار إلى أن برنامج شراء القمح المحلي الذي يأتي في إطار ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شهد ارتفاعاً تدريجياً في الكميات التي يوردها المزارعون, حيث شهد العام الأول (2019م) شراء المؤسسة كمية (202,179) طناً، ارتفعت في العام الثاني (2020م) إلى كمية (385,635) طناً بارتفاع 91%، فيما ارتفعت في العام الثالث (2021م) إلى كمية (576,024) طناً بارتفاع 49.4% عن العام السابق.

سعر شراء القمح المحلي

وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن سعر شراء القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم بلغ (1,375) ريالاً للطن مقارنة بـ(1,250) ريالاً للطن في الموسم الماضي, وذلك تماشياً مع حركة الأسعار العالمية للقمح. كما أقر مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً زيادة سعر الشراء للموسم القادم 2022م بمشيئة الله إلى (1,440) ريالاً، وذلك في إطار حرص الدولة -حفظها الله- على عدالة سعر الشراء وحفظاً لحقوق المزارعين.

وبيَّن معاليه أن منصة “محصولي” المخصصة لاستلام القمح المحلي، التي تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية, كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة والتفاعل مع استفسارات المزارعين. وقد شهدت المنصة هذا العام ارتفاعاً في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى (3,662) مزارعاً مقابل (3,233) مزارعاً الموسم الماضي بزيادة نسبتها 13%، فيما بلغت نسبة الموردين فعلياً هذا العام 69% من إجمالي عدد المزارعين. وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى (31,097) موعداً مقابل (19,695) موعداً الموسم الماضي بزيادة نسبتها 58%.

منطقة تبوك تتصدر

ووفقاً للبيانات, فإن منطقة تبوك جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية (168,372) طناً بزيادة 79% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (130,606) أطنان بزيادة 36% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (117,828) طناً بزيادة 18%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية (89,854) طناً بزيادة 72%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (24,365) طناً بزيادة 3%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية (24,012) طناً بزيادة 123%، والخرج بصافي كمية (20,621) طناً بزيادة 123%، وأخيراً الأحساء بصافي كمية (366) طناً.

يذكر أن المنصة تتيح للمزارعين اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر.