هنأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ بمناسبة فيلمه الجديد “تشيللو”.

ورد آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، على تهنئة ميسي بالقول: “شكرًا صديقي العزيز، أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن، وأدعو الجميع لعدم متابعة العمل… لا تشوفوه! أنا عامله أشوفه وحدي! وأهم شي يعجبني اااانا”.

انتهاء تصوير تشيللو:

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، في وقت سابق، عن الانتهاء من تصوير آخر مشهد في فيلمه الأول “تشيللو”.

وقال آل الشيخ: في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول تشيللو الذي استغرق الإعداد له شهورًا، وتم تصويره في 8 أسابيع.

وأضاف: 70% من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا، و30% في أوروبا بشركة وطنية سعودية.