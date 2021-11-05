أوضح أستاذ القيادة والخبير التربوي صلاح معمار المقصود بمفهوم التنمر وأنواعه وأسبابه.

وقال معمار خلال تصريحات إلى برنامج “MBC في أسبوع”: إن التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء نحو فرد أو جماعة من فرد أو جماعة، موضحًا أن التنمر ظاهرة انتشرت في وقت سابق، ولكنه توسع الآن، والمشاركون في حفلة التنمر أصبحوا كُثرًا، وتسبب ألمًا وضررًا كبيرًا جدًّا.

أسباب التنمر:

ولفت إلى أن من أسباب انتشار التنمر تقليد الكبار، وكذلك عدم إنكارنا على الطفل بشأن منظومة بناء التنمر، حيث يبدأ التنمر بعدم التقبل ثم العنصرية ثم الكره ثم الإقصاء ثم الوصول لمرحلة التنمر.

وقال: “كذلك المجتمع أو الأسرة قد يمارسون هذا التنمر بشكل من الأشكال، وكذلك الأدهى وجود تشجيع مجتمعي للشخص المتنمر، فضلًا عن انتشار مثل هذه النوعية من الفيديوهات”.