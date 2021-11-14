تنطلق منافسات الجولة الـ11 من دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى، مساء يوم غد الاثنين، بمواجهتين قويتين.

مواجهات الغد في دوري يلو:

ويفتتح فريقا الأخدود والعدالة مواجهات الجولة الـ11 من دوري يلو عند الساعة 3:25 مساء يوم غد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل نظيره الخلود عند الساعة 5:30 مساء على ملعب نادي هجر في الأحساء، ويطمح كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباريات الجولة الـ11:

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الـ11 من دوري يلو بـ3 مواجهات، مساء يوم الثلاثاء، حيث يلعب الشعلة مع جدة، العين ضد الخليج، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين ضيفًا على النهضة.

وتُختتم منافسات الجولة الـ11، يوم الأربعاء، بـ5 مباريات، حيث يلعب العروبة مع هجر، أُحد ضد الساحل، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على بيشة، ويستضيف القادسية فريق الكوكب، ويلعب الدرعية مع نجران.