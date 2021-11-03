أكد المنتج الكويتي، بشار عبدالحسين عبدالرضا، أن ما شاهده في المملكة شيء مُذهل ويعطي كثيراً من الطاقة الإيجابية.

وشدد عبدالحسين خلال حواره إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، على أن الشباب السعودي أثبت أنه مُبدع وعلى قدر المسؤولية.

شاهد الكثير:

وتابع بشار عبدالحسين أنه شاهد الكثير ويحتاج إلى 30 حلقة حتى يقدر على سرد ما بداخله، مقدماً الشكر إلى تركي آل لشيخ على دعمه اللا محدود للمشاريع الموجودة ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة في فعاليات الترفيه.

محاولة اغتيال والده:

كما كشف عن تفاصيل محاولة اغتيال والده الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا ، أثناء عرض مسرحي في الكويت في مطلع تسعينات القرن الماضي، وقال إن والده تعرض في مايو عام 1992 لمحاولة اغتيال أثناء عرضه مسرحية سيف العرب في الكويت، حيث تم إطلاق النار عليه بواسطة قناص عندما كان ذاهباً للمسرح، إلا أن الرصاصة استقرت على بُعد سنتيمترات قليلة من رأسه، مرجعًا محاولات الاغتيال التي تعرض لها والده إلى مواقفه الرافضة للفكر المتشدد.