سلط المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية بالرياض، محمد البرغوثي، الضوء على بعض ملامح تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات السفر بشكل عام، والتبادل التعليمي على وجه الخصوص.

فيديو | متحدث السفارة الأمريكية: التبادل التعليمي أحد الأعمدة الأساسية في العلاقات بين البلدين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/x8LOK6T8QG

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021

التبادل التعليمي:

وقال البرغوثي خلال حواره إلى برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية: إن التبادل التعليمي يعد أحد الأعمدة الأساسية في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحرص دومًا على وصول الطلاب المبتعثين إلى الجامعات والمعاهد التعليمية في أسرع وقت.

تأشيرات الدراسة:

ولفت متحدث السفارة الأمريكية إلى أن القنصلية الأمريكية تعطي الأولوية في إعطاء التأشيرات للدراسة والحالات الصحية الطارئة، بالإضافة إلى تأشيرات العمل الطارئة، مؤكدًا أن السفارة الأمريكية تعمل على زيادة مواعيد استخراج التأشيرات بطريقة آمنة وفعالة.