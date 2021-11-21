أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة كورونا لا تزال قائمة على المستوى العالمي، ولهذا فالجائحة مستمرة.

ارتفاع الحالات عالميًا:

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في الحالات مبينًا أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعًا في معدلات الإصابات، ما أثر على أداء القطاعات الصحية، ومن المؤسف أن ما تحدثنا عنه في الأسابيع القليلة الماضية نشاهده الآن من تفشٍ للبؤر، لافتًا إلى أن الاتساع والتفشي أصبح بمستوى قارة تعود مجددًا إلى تسجيل بؤر تفشٍ عالمية كبيرة وتعود دول إلى فرض الكمامات ودول أخرى وبعناوين رئيسة يفرض عليها الحجر مجددًا على غير المحصنين ودول أخرى تفرض بأن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان، ودول أخرى تعود لفرض حجر جزئي أو كلي على بعض مدنها.

وأضاف أن هناك العديد من الصور أمامنا لدول تفرض الحجر ولمجموعة من المرضى التي تكتظ بهم المستشفيات وارتفاع في حالات الإصابات والوفيات، وكلها تعيد بنا بالذاكرة إلى البدايات المؤلمة.

جهود الصحة لمجابهة كورونا:

وأوضح أنه ومع هذا ونحن في المملكة نعيش مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين، ويجب علينا المحافظة عليها من خلال إكمال التحصينات، ولا نريد أن تزداد الحالات الحرجة التي الآن وصلت إلى حدود 50 حالة.

وأبان أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليونًا و100 ألف شخص.

الحالات الجديدة:

وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549479) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2065) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (49) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (538590) حالة بإضافة (48) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8824) حالة، بإضافة(1) حالة وفاة واحدة ” رحمهم الله جميعًا”.