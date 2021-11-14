أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الجائحة ما زالت مستمرة، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعاً في الحالات، مرجعاً السبب في عودة التفشيات والبؤر إلى أنهم لم يواصلوا خططهم بالتحصين بجرعتين، إضافةً إلى التراخي وسرعة رفع الإجراءات الاحترازية، حيث أدى ذلك إلى إعادة الإجراءات الاحترازية، كما أن الكثير من فئات المجتمع الذين تجاوزوا 6 أشهر من الجرعة الثانية لم يتلقوا الجرعة التنشيطية.

أهمية الجرعة التنشيطية

وشدّد على أهمية استكمال التحصين بجرعتين والجرعة التنشيطية، وأن من الواجب علينا الوقاية والاحتراز، مؤكداً أن علينا جميعًا التقيد بالأمور الاحترازية التي تناسب المرحلة الحالية، لافتاً النظر إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة، وتعزز مناعة المجتمع.

وأضاف الدكتور العبدالعالي أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 46 مليون جرعة، كما استكمل التحصين 22 مليون شخص، مبيناً أنه تم تسجيل 30 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549222) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2135) حالة نشطة، فيما بلغت الحالات الحرجة (52) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة – ولله الحمد – وصل إلى (538274) حالة بإضافة (73) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8813) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدة – رحمهم الله جميعاً -.

استمرار الجولات الرقابية

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة قامت بالعديد من الجولات الرقابية خلال شهر أكتوبر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقار العمل، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر أكتوبر (143331) جولة رقابية، فيما بلغ عدد المخالفات للإجراءات الاحترازية المسجلة ضد المنشآت خلال شهر أكتوبر (1275) مخالفة، وعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقار العمل المسجلة ضد الأفراد خلال شهر أكتوبر فقد بلغ (2260) مخالفة، مضيفا بأن عدد البلاغات الواردة للوزارة عن مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقار العمل خلال شهر أكتوبر (8123) بلاغا، وعدد الإنذارات الموجهة للمخالفين للإجراءات الاحترازية في مقار العمل من منشآت وأفراد خلال شهر أكتوبر (4999) إنذارًا، ومجموع المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ضبطتها الوزارة خلال شهر أكتوبر على المنشآت والأفراد (3535) مخالفة.

أهمية استكمال التحصين

وأكد أهمية استكمال التحصين بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى، لأن التقارير الصادرة عن الجهات المعنية أثبتت أن جرعة واحدة غير كافية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 والمتحورات المقلقة والآثار الناجمة عنها، لافتاً النظر إلى أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من التزام الجميع بإلزامية التحصين للدخول إلى مقار العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقار العمل لضمان بيئة عمل آمنة صحياً.

وأهاب بالجميع استقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية، وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.