قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في هذه المرحلة متاحة من لقاح فايزر متوقعًا دخول لقاح موديرنا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك ردًا من متحدث الصحة على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمشاركة متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

وكانت كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (64) مليونًا و (651) ألفًا و(58) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أتاحت مؤخرًا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية وأفادت أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

نسب التحصين بجرعتين

وكان وزير الصحة، فهد الجلاجل، أعلن في وقت سابق أن نسب التحصين بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة وصلت 70 % ، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (30) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (73) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8813) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (549222) حالة، تعافى منهم (538274) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (52) حالة فقط.