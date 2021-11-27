نجح رجال الأمن في إلقاء القبض على عدد من الجناة من المتورطين في ارتكاب جرائم في مختلف المناطق، حيث تم القبض على مواطن في ينبع تحرش بفتاتين لفظيًّا أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره.

في قبضة الأمن:

كما تم ضبط مواطن في القصيم تباهي بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر، وفي محايل عسير، تم القبض على مواطن آخر تورط في إتلاف جهازي رصد آلي وأحرقهما، أما في الرياض تم القبض على مواطن تحدث في إحدى مساحات موقع التواصل الاجتماعي تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

كذلك ضبط رجال الأمن في عنيزة متهم نفذ عملية احتيال مالي تماثلت في شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية من موقع إلكتروني وإيهام أصحابها بالدفع لهم آليًّا، وفي جدة تم ضبط مواطنين اثنين قاما بتعبئة المركبة من محطة وقود والهرب من الموقع وكانا في حالة غير طبيعية.