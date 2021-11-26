انضمت أيرلندا وتركيا، اليوم الجمعة، للدول التي علقت الرحلات من 7 دول إفريقية بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

كما منعت إيطاليا في وقت سابق اليوم الجمعة، دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة الإفريقية إلى أراضيها، وسط انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في تلك البلدان، كما اتخذت سنغافورة نفس القرار.

تعليق الرحلات:

وقالت ألمانيا أيضًا: إنها تعتزم وقف أغلب الرحلات من دول جنوب القارة الإفريقية لمنع انتشار سلالة كورونا الجديدة.

كذلك، أعلنت بريطانيا أنّها ستمنع المسافرين من ستّ دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب إفريقيا ويرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: إن قرار الحظر سيشمل كلّ الرحلات الجوية الآتية جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتبارًا من ظهر الجمعة.

وحظرت إسرائيل وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها.

كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.

دول عربية تعلق الرحلات:

عربيًّا، علقت السعودية والإمارات والبحرين والمغرب والأردن السفر من وإلى هذه الدول مباشرة.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1.5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى حصائل رسمية.

وسجلت حتى الآن 22 إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد معظمها لدى شباب حسب المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.