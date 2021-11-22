أكد المستثمر والمختص في مجال المطاعم علي آل سيف، أن بعض المُتستر عليهم من غير أبناء الوطن، يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض وذلك عبر بيعها كوجبات سريعة.

أسعار الوجبات السريعة..

مستثمر ومختص في مجال المطاعم: "الدجاج واللحوم" أنواع كثيرة بالسوق، وهناك بعض المتستر عليهم من غير أبناء الوطن -وإن كانوا قليلين جدا الآن- يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gmjdS9iUsd

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021

التكاليف عالية:

وأضاف آل سيف خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أن تكاليف الوجبات السريعة عالية، والحديث عن مبالغة المطاعم في الأسعار حديث من أشخاص غير موجودين في القطاع.

وتابع أن الدجاج واللحوم أنواع كثيرة بالسوق، وهناك بعض المتستر عليهم من غير أبناء الوطن وإن كانوا قليلين جدًّا الآن يتعاملون مع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية للاستفادة من سعرها المنخفض.

تسهيلات:

وطالب المختص الوزارات والجهات المعنية بتقديم التسهيلات للشباب السعودي، كما ناشد الجهات المسؤولة بتقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين الشباب في المملكة.