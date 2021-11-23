أوضح المواطن علي آل سيف، مستثمر ومتخصص في مجال المطعم، سبب تفاوت واختلاف الأسعار من مطعم لآخر.

أسعار الوجبات السريعة..

مستثمر ومتخصص في مجال المطاعم يشرح أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zyzd97a31C

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2021

وقال آل سيف لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجة”، إن سبب ذلك هو ارتفاع تكلفة الاستثمار في هذا المجال.

سبب ارتفاع الأسعار

وأضاف “السوق مفتوح وهناك إيجارات وأجور عمال ورسوم إقامة للعامل وفواتير كهرباء وغيرها من الأمور التي قد تتسبب في رفع سعر مطعم عن آخر.

الجودة وتكلفة الإنتاج

وأضاف أن العامل الآخر هو الجودة وتكلفة الإنتاج، فإذا لم يشعر المستهلك بقيمة المنتج فلن يقبل على شرائه مرة أخرى وبالتالي يجبر المحل على ضبط الأسعار وإلا سيضطر للإغلاق.