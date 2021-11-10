يواصل برنامج حساب المواطن الرد على استفسارات المواطنين التي ترد عبر القنوات المختلفة فيما يتعلق بموعد التسجيل الجديد في البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين عبر تويتر ردًا على عدد من الاستفسارات حول تسجيل حساب المواطن إنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة 28 استحقاق شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين وأضافت أنه لا يوجد تاريخ محدد، علمًا أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

تفاصيل دفعة نوفمبر

وأودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة، مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% ، وشكّل الذكـور المستقلين 55%، موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.