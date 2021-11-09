أعلن بنك البلاد، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن رأس المال سيكون بعد الزيادة 10 مليارات ريال من 7.5 مليار ريال قبل الزيادة، لتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 33.33%، كما سيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة مليار سهم من 750 مليون ريال.

زيادة رأس المال

وقال البنك: تهدف الزيادة في رأس المال إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وسيُمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم ، كما سيتم رسملة 2.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

أحقية الأسهم

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.