أكدت السفارة الأمريكية في اليمن أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، اليمن، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

أدان أعضاء مجلس الأمن بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والإختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، اليمن، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين. pic.twitter.com/BdRVgEgUqW

— US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) November 18, 2021

وأضافت السفارة، أن مجلس الأمن طالب الحوثيين إلى الإفراج فورًا عن المحتجزين في مبنى السفارة الأميركية بصنعاء.

عقوبات على قيادي حوثي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على القيادي العسكري الحوثي صالح الشاعر.

وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إن القيادي الحوثي مسؤول عن مصادرة ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.