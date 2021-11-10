أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، اليوم، واستنكر معاليه المحاولات العشوائية لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

مجلس التعاون يشيد بيقظة الدفاعات الجوية

وأشاد معالي الأمين العام للمجلس بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد تأييد المجلس للإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وجدد معاليه تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.