علق المحامي سلطان العنزي على التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًّا.

التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا..

المحامي سلطان العنزي: العقوبة تكون مغلظة إذا كان من قام بالنشر أو إعادة النشر شخص مشهور#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pVXEPvauIp

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2021

عقوبة مغلظة:

وقال العنزي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه لا يحق للطالب نشر مخالفة المُعلم إذا قام بتسجيلها من أجل إثباتها.

وتابع أن العقوبة تكون مغلظة إذا كان من قام بالنشر أو إعادة النشر شخصًا مشهورًا، مشددًا على أن القانون يعاقب الناشر ومن قام بإعادة التغريد أو النشر.

وأضاف المحامي أن جملة “كما وصلني” لا تعفي صاحبها من العقوبة.