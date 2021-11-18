أصبح الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي اللندني في يناير المقبل.

سبب اقتراب محمد النني من الرحيل:

ويبدو أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز لا يرغب في وجود النني صاحب الـ29 عامًا بسبب عدم الاقتناع بقدراته الفنية، وسط اهتمام من غلطة سراي التركي للتعاقد مع اللاعب المصري الذي سبق له اللعب لنادي المقاولون العرب المصري وبازل السويسري حسب صحيفة The Sun.

النني لم يشارك بانتظام مع آرسنال:

وانضم النني إلى أرسنال في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري، لعب على سبيل الإعارة مع نادي بشكتاش التركي في صيف 2019 لمدة موسم واحد، ومن المقرر انتهاء عقد لاعب الوسط مع الجانزر بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2022.

الصحيفة أكدت أن المفاوضات بين الطرفين بدأت في الوقت الراهن ووصلت لمرحلة متقدمة، تمهيدًا لإتمام الانتقال في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان محمد النني شارك مؤخرًا مع منتخب مصر في مباراة أنجولا الجمعة الماضية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.