أكد بطل مسرحية “اللمبي في الجاهلية”، الفنان المصري محمد سعد، أن مسرحياته في المملكة العربية السعودية شكلت علامة فارقة في مسيرته الفنية والمسرحية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للمسرحية التي تمثل إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، وثانية مسرحيات هذا العام، حيث حضر الفنان محمد سعد برفقة بقية نجوم المسرحية: مي سليم، وزيزو، وسامي مغاوري.

حضور كثيف:

وحظي المؤتمر بحضور كثيف من وسائل الإعلام التي حضرت في وقت مبكر، في حين أكد نجم المسرحية محمد سعد أن الاستعدادات تمت بأفضل التجهيزات لتلبي كافة الأذواق، مبينًا أن العرض المسرحي الذي قدمه في المملكة للمرة الأولى كان بعنوان “صبح صبح”، مؤكدًا أن ذلك العرض شكل أهم محطاته في المجالات الفنية والمسرحية.

وأوضح محمد سعد خلال المؤتمر الصحفي، أنه سعيد بتكرار التجربة مرة أخرى عبر مسرحية “اللمبي في الجاهلية” التي ستُعرض للجمهور، مشيرًا إلى أن الحركة الفنية والترفيهية في المملكة أصبحت محط أنظار العالم.

موسم الرياض:

وبين الفنان اعتزازه بإحياء مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، منوهًا بأن المسرحية يُنتظر أن تُعرض مرة أخرى في مصر، متمنيًا أن تحظى بإعجاب الحاضرين بعد عرضها الأول في “موسم الرياض”، مستبعدًا أن تكون المسرحية مستوحاة من فيلم “اللمبي في زمن الجاهلية” الذي مثّله في وقت سابق.

مي سليم ومحبة الجمهور:

من جهتها، أشارت الفنانة مي سليم إلى محبتها للجمهور السعودي، مؤكدة أنه جمهور ذوّاق للفن، مبينة عدم خشيتها من الظهور على المسرح بجانب عدد من النجوم الذين يشاركون في المسرحية بأول عرض لها.

ونوهت الفنانة مي إلى أنها ستكون على قدر من المسؤولية في العرض المسرحي، معبرة عن سعيها إلى تقديم كل ما لديها لإرضاء الجماهير، ولتقديم عمل كوميدي سعيد، يبقى في ذاكرة جمهور موسم الرياض.

وتمثل مسرحية “اللمبي في الجاهلية” واحدة من فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، وضمن أبرز الفعاليات الكوميدية لإدخال البهجة والسرور على الجمهور بمختلف فئاته الاجتماعية والعمرية.

ويعد مسرح بكر الشدي الذي يستضيف الفعالية، أول مسرح دراما في المملكة، حيث جُهّز بأحدث التقنيات، وجاء تصميمه بطريقة تمكن جميع الحضور من الجمهور من رؤية الممثلين بوضوح، وتعرض فيه أشهر وأعرق المسرحيات الخليجية والعربية.