كشف الصحفي الإنجليزي المرموق دافيد لينش الصحفي بـ صحيفة ” ميرور” البريطانية عن فرص المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من أجل التتويج بـ الكرة الذهبية للعام الحالي.

وأكد لينش أن صلاح خارج المنافسة على نيل البالون دور بالعام الحالي من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، كون المنافسة منحصرة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

موعد حفل الكرة الذهبية

وفي السياق ذاته، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الاثنين حفل الكرة الذهبية 2021 الذي يُقام تحت إشراف ورعاية مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية.

وسينطلق الحفل في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على مسرح ” دو شاتليه” في العاصمة الفرنسية باريس حيث يُعرض عن طريق البث المباشر لـ مجلة فرانس فوتبول بالإضافة إلى الحساب الرسمي للمجلة الفرنسية على موقعي ” فيسبوك” و ” تويتر”.

30 لاعبًا رُشح للجائزة

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، كشفت فرانس فوتبول عن ترشح 30 لاعبًا لـ نيل الكرة الذهبية، حيث جاءت القائمة مكونة من : “الإيطالي نيكولو باريلا من إنتر ميلان الإيطالي، الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس الإيطالي، البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نغولو كانتي لاعب منتخب فرنسا وتشيلسي، الدنماركي سيمون كايير لاعب ميلان الإيطالي”.

وشملت القائمة كذلك كلًّا من: “الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، الإسباني جيرارد مورينو لاعب فياريال الإسباني، الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني بيدري لاعب برشلونة الإسباني، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني”.