أشاد الفنان محمد عبده بمستوى فريق نادي الهلال بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا أمس الأول الثلاثاء على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وهنأ محمد عبده، نادي الهلال بهذا الفوز المستحق وقال في تصريحات صحفية على هامش احتفالية الأزرق في بوليفارد الرياض : اليوم نحتفي بنادي الهلال بيض الوجه ما قصر .. ونتطلع دائمًا إلى أن يحقق الآمال الدولية وهو قدها وأحسن من اللي بالي بالك”.

وشارك محمد عبده في احتفالية الهلال وألهب حماس الجماهير ومشاعرهم بأغنياته المحببة التي أشاد فيها ببطولات النادي.

جماهير الهلال تحضر بكثافة:

وحضرت الجماهير بكثافة إلى ساحة بوليفارد بلس في الرياض لتهنئة لاعبي الزعيم حيث حرصوا على رفع الكأس الآسيوي والإشارة لجماهير الزعيم على أنهم كانوا من أحد الأسباب الرئيسية للتتويج بلقب دوري الأبطال الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم.