أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من عثور روسيا على حطام المقاتلة الشبح إف-35 التي تحطمت الأربعاء الماضي في البحر المتوسط.

في سياق متصل، أبدى مسؤولون من بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أمس الاثنين، ثقتهم في التمكن، قبل غريمتهم روسيا، من العثور على حطام المقاتلة الشبح “إف-35 بي” التي تحطّمت الأربعاء الماضي في البحر الأبيض المتوسط.

سقوط إف 35

الطائرة المنكوبة كانت قد أقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية “إتش إم إس كوين إليزابيث” قبل أن تسقط في البحر.

وأبدى حلف شمال الأطلسي خشيته من عثور روسيا على المقاتلة ووضع يدها على التكنولوجيا فائقة التطور التي تميزها.

لكن الجنرال سيمون دوران، الضابط الأمريكي الأعلى رتبة على متن حاملة الطائرات البريطانية، قال يوم الاثنين مطمئناً: “نستعيدها أولاً، أضمن لكم ذلك”.

مواصفات إف 35

وحصلت المملكة المتحدة حتى اليوم على 21 مقاتلة أمريكية من طراز “إف-35 بي”، غالبيتها تعمل على متن حاملتي الطائرات البريطانيتين “كوين إليزابيث” و”برينس أوف ويلز”.

وإف-35 مقاتلة من الجيل الخامس تتميّز خاصةً بالقدرة على الهبوط العمودي والإقلاع القصير.