روى الأستاذ مختار عالم، قصة مشواره منذ البداية وحتى تعيينه في فريق مصنع كسوة الكعبة المشرفة، بعد حصوله على الجنسية السعودية.

بعد حصوله على الجنسية السعودية..

مختار عالم (خطاط كسوة الكعبة الشرفة) يروي لياهلا مشواره منذ البداية في العمل بفريق كسوة الكعبة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/etJYtDu3PS

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 14, 2021

حفظه للقرآن الكريم

وقال عالم لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه في الصف الثالث الابتدائي دخل حلقات التحفيظ ، وحفظ القرآن الكريم في تسعة أشهر، وفي تلك السنة، في الصيف كانت هناك في المسجد الحرام تقام دورات خطية، فجاءني أحد الزملاء وقال لي أنت حفظت القرآن في مدة قصيرة، لماذا لا تسجل في مدرسة تحسين الخط وتنجح كما نجحت في حفظ القرآن؟، وبفضل الله سجلت في تلك الدورات وتفوقت الحمد لله”.

العمل بمصنع كسوة الكعبة

وتابع عالم “في السنة التي تلتها تقدمت لأدرس وكان هناك قلة من المدرسين، والمدرس الذي تقدمت إليه للدراسة قال لي لن نقبلك طالبا ولكن نقبلك معلما، ولكن اشترطت عليه أنني بعد التعليم سأتعلم عنده وأنا حينها في الصف الرابع الابتدائي، وكنت معلما للخط العربي من الصف الرابع الابتدائي وقمت بالتدريس في دورات الحرم لأكثر من 20 سنة، في مختلف المناطق.

وختم مختار عالم بقوله “في عام 1422 هجرية كان أحد رجال الأعمال في جدة وهو خطاط اسمه محمد سالم باجنيد – توفي رحمه الله – وعندما رأى أعمالي قال لي لماذا لا تقدم للكسوة، وقال سأساعدك وقدم أعمالي، وهناك رأوا أعمالي وأعجبوا بها وتم اختباري في جامعة أم القرى وتم تعييني في مصنع الكسوة المشرفة.