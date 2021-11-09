انطلقت أمس الاثنين فعاليات ملتقى أسبوع الجودة العالمي، تحت شعار “الاستدامة؛ تحسين منتجاتنا ومجتمعنا وكوكبنا”، بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية والذي تقيمه الجمعية السعودية للجودة بالرياض بالمشاركة مع “الاتحاد”، وتستمر فعالياته حتى الخميس 11 نوفمبر الجاري.

الاهتمام بالجودة

وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ حسين العبد القادر على ضرورة الاهتمام بالجودة ونشر ثقافتها بين منشآت الأعمال بالمملكة بما يعزز القدرات التنافسية للمنشآت الوطنية، منوهاً إلى أن المملكة تواجه تحديات كبيرة لتحقيق إنجاز متميز على مستوى جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها كل الجهات والهيئات للمستهلك، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفعيل آليات الجودة كجزء من جودة الحياة التي تمثل أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وبدوره أكد رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض د.محمد العوني أن القيادة الرشيدة للبلاد أولت منهجيات الجودة جل اهتمامها، وجعلت الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلباً مهماً لبناء الوطن، وخدمة أبنائه، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس يكمن في تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية؛ لكي تصبح المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان.

تقرير البنية التحتية

إلى ذلك .. ناقش الملتقى في اليوم الأول من انعقاده، جودة الإدارة اللوجستية بالقطاع الصحي، وآليات تطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى دور الاعتماد في تقرير البنية التحتية للجودة، وعرض مفاهيم التميز المؤسسي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة.

ويناقش الملتقى اليوم الثلاثاء الحوكمة في المجتمعات الصحية، وتطبيقات الجودة في المنظمات الصحية، ودور البنية التحتية في نمو واستدامة الاقتصاد، إضافة إلى استعراض رحلة مركز المعلومات الوطني للجودة والتميز.