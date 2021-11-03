أكد المختص في علم الوبائيات، عبد الكريم قزيز، أن المناعة المتولدة من اللقاحات مدروسة بعناية، ومعروف الجرعة التي تدخل إلى الجسم وطريقة استثارة الجهاز المناعي.

المختص في علم الوبائيات عبد الكريم قزيز: لا مفر من تطعيم الحاصلين على لقاح #كورونا بجرعة معززة#العربية pic.twitter.com/k0tyTImUC7

— العربية (@AlArabiya) November 3, 2021

اللقاح أقوى:

وتابع قزيز، خلال تصريحات إلى قناة العربية، إنه نظريًا كان يقال إن المناعة المتولدة من اللقاحات يجب أن تكون أقوى من تلك المتولدة طبيعيًا، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية، كان هناك العديد من الدراسات وحسمت إحداها الجدل بشأن أن اللقاح أقوى 5 مرات من المناعة الطبيعية.

المناعة الطبيعية غير كافية:

وأوضح المختص أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تابعت أكثر من 7 آلاف شخص منهم من تعرض سابقا للإصابة بكورونا، ومنهم من تلقى جرعتين من اللقاح، ووجدت بشكل قاطع أن الأشخاص الملقحين مرتين هم أقوى مناعيًا من الآخرين الذين تعرضوا للمرض، مشيرًا إلى أن المناعة المتولدة من الإصابة بكوفيد غير كافية، ناصحًا من أصيب بالعدوى بضرورة تلقي اللقاح بعد أسبوعين من الشفاء.