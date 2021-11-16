أكد صالح الغامدي المختص في السلامة المرورية أن 50 % من جسور المشاة في المملكة لا تفي بالغرض التي أنشئت من أجله.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن هناك العديد من الجسور ذات الدرج المرتفع التي تعد غير ملائمة لعبور العديد من فئات المجتمع مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم من الأشخاص الذي يجدون صعوبة في صعود هذه الجسور.

وطالب الغامدي رجال الأعمال بالمساهمة في بناء هذه الجسور حتى لو تطلب وضع اسم شركاتهم على هذه الجسور وفق قواعد السلامة التي تناسب كافة الفئات.

حادث دهس خميس مشيط

وكان مقطع فيديو متداول وثق تعرض بعض النساء لحادث دهس في أحد شوارع خميس مشيط وأعربت بلدية خميس مشيط عن أسفها لهذا الحادث الذي تعرض له عددٌ من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان (طريق الـ 100).

لجنة السلامة المرورية

كما أشارت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة لوضع الحلول العاجلة لهذا الموقع كما تشرع البلدية في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة للمواقع الحرجة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة ومنها الموقع المشار إليه وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسة.