أكدت إدارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2017.

وهبطت مخزونات البنزين، حسب تقرير أسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، بواقع 1.5 مليون برميل إلى مستوى 214.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 أكتوبر، ما تجاوز توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.

ارتفاع مخزون النفط:

ويأتي انخفاض مخزونات البنزين تزامنًا مع ارتفاع مخزونات النفط بواقع 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل، وفقًا لـ”رويترز”.

كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكية في مركز التسليم كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 916 ألف برميل الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.