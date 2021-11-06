أوضح اللاعب الأرجنتيني فونيس موري، مدافع نادي النصر، أن سوء الحظ كان سببًا وراء خسارة فريقه في ديربي الرياض ضد الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر لا يستحق الخسارة:

وتحدث موري بعد الخسارة قائلًا في قناة SSC : “لا نستحق الخسارة لأن العالمي لعب بشكل رائع للغاية، خلقنا الفرص وقدمنا مجهودًا كبيرًا”.

وأضاف مدافع العالمي: “كنا الأخطر أمام الشباب ولكننا لم نوفق في إحراز الأهداف”.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ11:

ويتواجد الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويليه نادي ضمك ثالثًا برصيد 21 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 19 نقطة.

أما الرائد والفيحاء في المركزين الخامس والسادس برصيد 17 نقطة لكل فريق والأهلي سابعًا برصيد 15 نقطة، والفيصلي ثامنًا برصيد 14 نقطة، والنصر تاسعًا برصيد 13 نقطة والفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة.

أما أندية الحزم والتعاون والاتفاق وأبها فيتواجدون في المراكز من الحادي عشر إلى الرابع عشر برصيد 10 نقاط لكل فريق.

بينما يتواجد الباطن في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط.