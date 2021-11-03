داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، مستودعًا في منطقة نائية بمنطقة مكة المكرمة يستخدم لصنع الإسفنج من المواد التالفة.

مداهمة المستودع:

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم مداهمة المستودع، وضبط قرابة 5 أطنان من الإسفنج المغشوش قبل توزيعه في الأسواق.