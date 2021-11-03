داهمت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، مستودعًا في منطقة نائية بمنطقة مكة المكرمة يستخدم لصنع الإسفنج من المواد التالفة.
مداهمة المستودع:
وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم مداهمة المستودع، وضبط قرابة 5 أطنان من الإسفنج المغشوش قبل توزيعه في الأسواق.
أرادوا صنع مراتب إسفنجية من مواد تالفة، وإسفنج مستخدم في مستودعٍ نائيٍ بمكة المكرمة .. فكنا لهم بالمرصاد .. ضبطنا لديهم 5 أطنان من الاسفنج المغشوش قبل وصولها إليكم. pic.twitter.com/GxQHKTciMr
— وزارة التجارة (@MCgovSA) November 3, 2021
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