كشفت مدربة نادي فريق فليج للسيدات في محافظة حفر الباطن نشوى جابر، أن فريقها جاهز لخوص الدوريات، وأن إدارة النادي تسعى للتعاقد مع لاعبة أجنبية محترفة لتعزيز صفوف للفريق.

وأضافت أن مدربة المنتخب السعودي للسيدات الألمانية مونيكا أثناء زيارتها للنادي يوم الثلاثاء الماضي أثنت بشكل كبير على الفريق وإمكانياته المتوفرة.

وفي حديث خاص لـ “المواطن” قالت المدربة نشوى جابر: سنبدأ في نادي فليج الرياضي الانتشار في محافظة حفر الباطن لاكتشاف المواهب في ظل دعم الاتحاد السعودي لنشر موضوع كرة القدم النسائية وتنميتها وبدورنا في نادي فليج سندعم هذا التوجه ونكتشف المواهب.

ولفتت إلى أن النادي يمتلك نماذج رائعة من اللاعبات ومستواهن الفني ممتاز جدًا ونحن جاهزون للمنافسة بأي وقت.

تشكيلة الفريق

وبيت المدربة نشوى أن الاتحاد السعودي لديه معايير واشتراطات من ناحية تسجيل اللاعبات وهي أن يكون أغلبية الفريق لاعبات سعوديات ولاعبتين مقيمتين ولاعبة واحدة محترفة وبإذن الله نعمل على التعاقد معها.

المشاركة في دوري السيدات

وعن مشاركة نادي فليج في دوري كرة القدم للسيدات أوضحت نشوى جابر أن الفريق جاهز وفي انتظار التقرير الفني من الاتحاد السعودي بعد زيارة مدربة المنتخب الألمانية مونيكا للنادي والذي سيصدر التقرير خلال هذه الأيام.

رأي مدربة المنتخب السعودي

ولفتت جابر إلى أن مدربة منتخب السيدات أثنت على نادي فليجب ورأت كل شيء متوفراً مع وجود أكثر من 25 لاعبةـ وأنها لم تتوقع وجود هذه الإمكانيات والمجهود الكبير المعمول من قبل الإدارة.