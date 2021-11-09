يأمل مدرب منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، غراهام أرنولد الاستفادة من الدعم الجماهيري خلال مواجهة السعودية المقبلة.

الدعم الجماهيري يُحفز أستراليا

وأبدى غراهام أرنولد سعادته البالغة بحضور الجماهير لمباراة أستراليا ضد السعودية المقبلة، حيث إن هذه المواجهة هي الأولى التي يخوضها منتخب الكنغر على ملعبه منذ أكثر من عامين.

وقال: “منتخب السعودية يستمتع بمسيرة طيبة لكنه استفاد من خوض سبع من 8 مباريات على أرضه، بينما لعبنا 11 مباراة من 12 مواجهة خارج الديار، جماهيرنا ستمنحنا الحماس والطاقة، رغم التأثير الضعيف نسبيًا من الناحية الخططية”.

وخاض الكنغر مبارياته الأخيرة خارج البلاد، بسبب القيود الصارمة التي تم فرضها لانتشار فيروس كورونا، ويطمح أرنولد أن يمنح الحضور الجماهيري دافعًا معنويًا للاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية.

الكنغر يستضيف السعودية

ومن المقرر أن تلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني، يوم الخميس المقبل، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الكنغر صاحب المركز الثاني.