أكد مدرب منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، غراهام أرنولد أنه سيبدأ مباراة السعودية غدًا بضغط كبير، خاصة أن الأخضر يمر بفترة مميزة.

مدرب أستراليا يؤكد الضغط على الأخضر

وتحدث مدرب أستراليا عن المواجهة المرتقبة قائلًا: ” ندرك أن الأخضر يمر بسلسلة نتائج إيجابية.. المنتخب السعودي استفاد من خوض 7 من 8 مباريات على أرضه بينما لعبنا 11 مباراة من 12 مواجهة خارج الديار”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الخاص بالمباراة قائلًا: “جماهيرنا ستمنحنا الحماس والطاقة للفوز، لذا أنتظر أن تكون عقليتنا مساء الغد هي فرض الضغط على المنافس والتأكد أننا سنبدأ بشكل سليم، وعدم منحه أي وقت للعب”.

الأخضر ضيفًا على الكنغر

ويستضيف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره السعودي في سيدني، يوم غد الخميس، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وخاض الكنغر مبارياته الأخيرة خارج البلاد، بسبب القيود الصارمة لانتشار فيروس كورونا، ليؤكد مدرب المنتخب، غراهام أرنولد أن اللعب وسط الجماهير أمام الأخضر سيمنحهم الحماس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).