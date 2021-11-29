يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي لورينت بونادي، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الثلاثاء؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المقبلة ضد الأردن.

لورينت يعقد مؤتمرًا صحافيًّا:

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لورينت بونادي سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 5:30 مساء يوم غد الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بمركز الإعلام الرئيسي “MMC”.

ويتحدث مدرب الأخضر عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني المقرر إقامتها، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

الأخضر يواصل الاستعداد:

ومن المقرر أن يواصل الأخضر استعداداته لمباراة الأردن اليوم، حيث سيخوض حصة تدريبية على ملعب نادي الخريطيات الرياضي، وسيكون المران مفتوحًا أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة فقط.

وتُقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد المنتخب السعودي الأول في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.