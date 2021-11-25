لا يزال الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، يُعاني أمام النصر، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا في الجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غيابات كثيرة في الأهلي

ويُعاني هاسي من غياب مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا بعد أن طُرد في لقاء أبها يوم الأحد الماضي في الجولة الـ12، ولايزال مدرب الراقي يُفاضل بين محمد خبراني ومعتز هوساوي وفهد الحمد لتعويض غياب بيريرا.

هاسي لم يعرف طعم الفوز ضد النصر من قبل

وطالب هاسي لاعبي الراقي، بضرورة التركيز على رفع الجانب اللياقي لديهم ثم خصص حصة طالب فيها اللاعبين بالضغط على حامل الكرة.

ولم ينجح هاسي في تحقيق أي فوز ضد النصر، حينما كان مدربًا لنادي الرائد، حيث خاض 6 مباريات بـ الدوري السعودي ولقاء في كأس الملك وخسر فيهم جميعًا، وسجل هدفين في النصر، بينما تلقت شباكه 21 هدفًا من العالمي.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين، أما النصر فمتواجد في المركز التاسع.